Schreinerei Abart aus Mitlödi: Holzige Qualitätsarbeit aus der Region

Im Juni öffnen viele Schreinerbetriebe in der Schweiz ihre Türen und erlauben einen Blick in die Produktion und über die Schultern der Schreiner. Der Tag der offenen Türe findet in der Schreinerei Abart am Wochenende vom 8. und 9. Juni statt. Von 10 bis 17 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich vor Ort in Mitlödi von den Fertigkeiten der Fachpersonen zu überzeugen und den Schreinerbetrieb zu erkunden.