Nach nur einem Jahr: Geschäftsleiterin Renya Heinrich verlässt Chur Tourismus

Chur Tourismus berichtet in einer Medienmitteilung, dass die Geschäftsleiterin Renya Heinrich Chur Tourismus verlässt. Man möchte sich bei Renya Heinrich für ihre engagierte und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Ihre Beiträge hätten massgeblich zur Weiterentwicklung von Chur Tourismus beigetragen, heisst es.

Die Suche nach einer qualifizierten Nachfolge für die Position der Geschäftsleitung habe bereits begonnen. «Der Vorstand ist zuversichtlich, bald eine kompetente Persönlichkeit präsentieren zu können», schreibt Chur Tourismus. Während dieser Übergangsphase würden die laufenden Geschäfte unter der bestehenden Teamleitung nahtlos fortgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Aktivitäten ohne Unterbrechungen weiterlaufen.

Etwas überraschend, denn Renya Heinrich wurde erst im Oktober 2022 als neue Geschäftsleiterin vorgestellt. Sie studierte an der HFT Graubünden in Samedan und schloss am SAWI als Marketingfrau ab. Gearbeitet hat sie in der Vergangenheit als Projektleiterin für Marketing und Kommunikation bei der Rhätischen Bahn, als Direktorin Marketing und Sales beim «Silvretta Parkhotel Klosters» und als CEO von Zug Tourismus. Damals sprach Chur Tourismus noch von grossen Zukunftsplänen.