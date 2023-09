Der Prix Montagne geht dieses Jahr nach Graubünden

Die Wollspinnerei Vetsch aus Pragg-Jenaz machte das Rennen. Aus insgesamt 56 Projekten wurde der über 130-jährige Familienbetrieb, der von Jeannine und Christoph Vetsch mit acht Angestellten aus dem Dorf geführt wird, von der Jury zum Sieger erklärt. «Dem Unternehmen wurde am Donnerstag in Bern der diesjährige Prix Montagne verliehen», so Kilian Gasser, Mediensprecher der Schweizer Berghilfe.