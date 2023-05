Bank Linth erklärt den Namens- und Führungswechsel – «Aber es gibt die emotionale Ebene»

An sich ist die Bank Linth erfolgreich unterwegs. Dies zeigen die Zahlen, welche die Verantwortlichen am Mittwoch vor den Medien in Rapperswil-Jona präsentieren. 2007 übernahm die Liechtensteinische Landesbank (LLB) mit 74 Prozent die Mehrheit der Aktien der Regionalbank mit Sitz in Uznach. Seither hat sich das Geschäftsvolumen um 70 Prozent gesteigert – auf 14 Milliarden Franken. Der Jahresgewinn stieg um gut 40 Prozent auf 29 Millionen.