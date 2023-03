Alle sind gefordert

In vielen Bündner Tourismusregionen hat es zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Gemäss einer Analyse des Beratungsunternehmens Wüest Partner AG liegt die Angebotsquote für Mietwohnungen in Destinationen wie Scuol oder Davos nicht nur unter dem aktuell sehr tiefen nationalen Mittel, sondern sogar noch unter dem Stand von Städten wie Zürich oder Genf. Sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für viele Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter ist es oft beinahe aussichtslos, in einer Tourismusgemeinde eine passende Wohnung zu finden.