Wer ist die Schönste im Oberland?

«Wenn man zwei- oder dreimal anfangen muss, wirds schwierig mit der Motivation.» Zwei Dörfer weiter schneit es, in Sevgein noch nicht. Kalt genug ist es an diesem Vormittag, auch im grosszügigen Kuhstall des Bauernhofs Cadalbert, wo ein paar Dutzend Rindviecher verschiedener Rassen gemächlich ihr Morgenstroh kauen. «Immer nur bis zur Mitte zu kommen und dann abbrechen und zurück auf Feld 1, das ist etwas mühsam», sagt Curdin Capeder. Auch hier wieder: Corona. «Aber man will ja nicht jammern», so der OK-Präsident der Landwirtschaftsmesse Agrischa, die am 29. und 30.