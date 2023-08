Die Sportbahnen Braunwald sorgen gleich für doppelten Knatsch

Knatsch Nummer 1: Die Klettersteige an den Eggstöcken sind selbst für hartgesottene Adrenalinjunkies ein Highlight. Die Routen erlauben einen sicheren Balanceakt über dem Abgrund, dank den festmontierten Stahlseilen und den Klettersteigsets. Letztere vermietet Walter Kessler auf dem Gumen, kurz vor dem Einstieg in die Via Ferrata, seit Jahren. Oder besser, er hat sie vermietet.