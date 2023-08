Die eine Post ist jetzt wieder im Dorfladen, die andere geht raus

Die Post hat heute ein neues Gesicht. Die eigenbetriebenen Filialen sind in Graubünden in den vergangenen 15 Jahren auf einen Fünftel geschrumpft. Dafür gibt es immer mehr Postschalter in Dorfläden und auch der Hausservice wurde ausgebaut: In 161 Ortschaften im Kanton können an der Haustüre Pakete aufgegeben und Rechnungen bezahlt werden.