Kantonalbank meistert schwieriges Anlagejahr gut

Die St. Galler Kantonalbank (SGKB) schreibt Jahr für Jahr kontinuierlich Gewinn. In den letzten sieben Jahren stieg er von 146 Millionen Franken im Jahr 2016 auf knapp 184 Millionen im vergangenen Jahr an. Gegenüber 2021 ist das zwar nur ein leichtes Plus von 1,4 Prozent. Dennoch zeigte sich CEO Christian Schmid am Mittwoch an der Bilanz-Medienkonferenz zufrieden mit dem Ergebnis. «Wir hatten ein gutes Jahr», sagte er. Die Strategie im Kerngeschäft sei einmal mehr «perfekt aufgegangen».