Das WEF zieht es nach Berlin

Das World Economic Forum (WEF) ist auf dem Sprung nach Berlin. Gemäss einer Medienmitteilung der Berliner Senatskanzlei will die WEF-Organisation in der deutschen Hauptstadt einen Ableger für digitale Verwaltungen, für sogenannte Governance Technology (GovTech), gründen. Das neue WEF-Center soll laut Mitteilung beim GovTech-Campus Deutschland angesiedelt werden. Es soll nicht nur das erste Center des WEF in der Europäischen Union überhaupt werden, sondern auch das erste WEF-Center, das sich ausdrücklich mit dem Thema GovTech befasst.