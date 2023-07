Vom Metalldrücker in Glarus zur modernen Firma in Ennenda

Die Geschichte der Hans Eberle AG hat 1953 in einem Holzschopf an der Langenstrasse in Glarus begonnen. Zu Beginn war der Firmengründer handwerklich als Metalldrücker tätig, aber bereits nach wenigen Jahren erweiterte er seine Leistungen mit dem maschinellen Schneiden und Biegen von Blech. Der Umzug nach Ennenda an den heutigen Standort erfolgte 1957.