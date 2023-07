Schliessung «Waldhaus Flims»: Gemeinde und Hotelleriesuisse Graubünden erheben Vorwürfe 

Flims bedauere die temporäre Schliessung des Hotels «Waldhaus Flims». Das schreibt die Gemeinde am Freitag in einer Medienmitteilung. Darin findet Gemeindepräsident Martin Hug deutliche Worte: «Es gilt nun, Spekulationen mit dem geschichtsträchtigen Hotel zu vermeiden und eine langfristige Lösung für das einzige 5-Sterne-Hotel in der Destination zu finden. Dazu braucht es allerdings die Gesprächsbereitschaft der Eigentümerin sowie die ehrliche Absicht, eine nachhaltig gute Lösung für alle Beteiligten herbeizuführen.»

