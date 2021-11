2024 zieht auf dem Rossboden die Innovation ein

Ein zukunftsgerichteter Vorwärtsdrang haftet dem Innovationszentrum Innoqube Swiss in Chur schon beim Baustart an. Dieser soll an diesem Freitag um 14 Uhr im Rahmen einer Medienorientierung feierlich zelebriert werden. So versammeln sich die rund zwei Dutzend am Neubau beteiligten Personen, Vertreterinnen und Vertreter der Stadt sowie weitere Gäste für den grossen Moment auf dem bereits in Bewegung versetzten Gelände, was doch ganz gut passt zu dem, was 2024 auf dem Churer Rossboden in Betrieb gehen soll.