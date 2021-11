Swiss-Ski übernimmt Biathlon Arena Lenzerheide AG

In Lantsch/Lenz kommt es zu einer Übernahme der Biathlon Arena Lenzerheide AG. Swiss-Ski wird neuer Hauptaktionär und übernimmt per 1. Mai 2022 die Arena von Michael Hartweg. Beide Parteien sind überzeugt, dass mit den neuen Besitzverhältnissen grosses Potenzial frei wird, um die aufstrebende Sportart Biathlon strategisch weiter zu entwickeln, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Zudem sollen weitere Schneesportarten des Verbands nachhaltig gestärkt werden.