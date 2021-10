Oben ist es wie unten

Pünktlich zum Saisonstart der ersten Skigebiete hat der nationale Branchenverband entschieden: Vorläufig gilt in der Gondel und an der Talstation keine Covid-Zertifikatspflicht. Zwar muss der Bundesrat noch offiziell beschliessen, was die Bergbahnen gestern mitgeteilt haben – sollte sich die epidemiologische Lage aber in den kommenden Wochen nicht dramatisch verschlechtern, wird sich an der Ausgangslage für die Wintersportgebiete nicht mehr viel ändern.