Der Flugplatz Mollis macht sich für neue Firmen bereit

Die Unternehmen am Flugplatz Mollis sind auf der Suche nach neuen Nachbarn. Dazu haben die Mollis Airport AG – die zukünftige gemeinsame Betreibergesellschaft für den Flugplatz – und der Kanton eine 16-seitige Broschüre herausgegeben, welche die Vorzüge des Standortes anpreist. Der «Aerospace Cluster Mollis» sei «ready for take off» heisst es auf der Titelseite. Es geht darum, Firmen zu finden, die am Flugplatz bauen wollen.