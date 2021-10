Tierarztpraxis Landerer erhält neuen Namen an neuer Adresse

Glarovet AG heisst die neue Firma, die Sandra Kapica und Laura Menzi bereits Anfang Mai gegründet haben. Im Handelsregister wird der Zweck des Unternehmens so beschrieben: «Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Tiermedizin, insbesondere der Versorgung von Grosstieren.» Was dahintersteckt, ist einfacher: In der Tierarztpraxis Landerer tritt Geschäftsführer Ralph Landerer zurück. Er übergibt die medizinische Betreuung und Versorgung von Nutztieren und Pferden per Anfang 2022 seinen beiden jetzigen Mitarbeiterinnen Laura Menzi und Sandra Kapica.