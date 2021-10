Der Bergbach am Splügenpass liefert jetzt viel mehr Strom

Das Wasser für das Hüscherabach-Kraftwerk wird unweit der Marmorbrücke an der Splügenpassstrasse gefasst. Die gut 2,2 Kilometer lange Druckleitung führt über eine Fallhöhe von 238 Metern in die Zentrale bei Splügen, wo der Bach später in den Hinterrhein mündet. Betreffend Umwelt seien mehrere Massnahmen getroffen worden, um die Auswirkungen der Anlage zu verringern, heisst es in der Mitteilung. Sie betreffen unter anderem den Fischschutz: An der Wasserfassung können Fische in ein Becken absteigen; ein Feinrechen sorgt dafür, dass sie nicht ins Treibwassersystem gelangen. Zudem sei dank einer abflussdynamischen Dotierung eine natürliche Restwassermenge im Bach sichergestellt.