Tina Boetsch verlässt die ESTM AG

Tina Boetsch, CEO der Engadin St. Moritz Tourismus AG (ESTM AG), verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Das teilte die ESTM AG am Freitag den Medien mit. Boetsch war erst seit Februar in der Funktion als CEO tätig. Es hätten «unterschiedliche Vorstellungen bezüglich Zusammenarbeit» bestanden, heisst es in der Mitteilung. «In den vergangenen Wochen ist in mir der Entschluss gereift, eine neue berufliche Herausforderung zu suchen», wird Boetsch zitiert.