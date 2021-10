Gründungsboom hält in Graubünden und Glarus an

Das IFJ hat zudem ermittelt, in welchen Branchen die meisten neugegründeten Firmen tätig sind. Zu den Top drei gehören demnach die Land- und Forstwirtschaft (plus 35,4 Prozent), Dienstleistungen wie Videoproduktion, Management oder Gartenbau (34,6 Prozent) und der Detailhandel (27,8 Prozent). In der Hightechbranche, bei Transport und Logistik und in der Kommunikation gibt es hingegen derzeit am wenigsten zu holen. In diesen Bereichen sanken die Neugründungen im Vergleich zum Vorjahr um bis zu zehn Prozent. (so)