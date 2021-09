Touristiker ohne Wahlempfehlung

In mehreren Sitzungen hat sich der Verwaltungsrat der Davos Destinations-Organisation mit der Nachfolge seines Präsidenten Paul Petzold befasst. Gewählt wird an der Generalversammlung im November. Nach einigem Hin und Her scheint nun Gewissheit über die Anzahl der Kandidaturen zu herrschen. Dies zumindest von offizieller Seite her. Wie Petzold am Dienstag mitteilte, gibt es eine Dreierkandidatur. Die Namen sind schon länger öffentlich bekannt.