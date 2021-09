Touristiker fordern Nachbesserungen bei Covid-Zertifikaten

In Hotels herrscht in der Schweiz aktuell keine Covid-Zertifikatspflicht. Trotzdem führen viele Hotels diese von sich aus ein, wie Hotelleriesuisse-Präsident Andreas Züllig erklärt. So könne sich der Gast freier bewegen. Und: «Ansonsten wären Kontrollen beim Abendessen oder beim Wellnessaufenthalt nötig.» Denn dort wird ein Zertifikat verlangt.