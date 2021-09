Privates Gymnasium will das Kanti-Vakuum in Region füllen

Die politischen Diskussionen um eine Kantonsschule für die Region See-Gaster ist auch privaten Bildungsakteuren nicht verborgen geblieben. Dass ein privater Anbieter in das Kanti-Vakuum in der Region stossen könnte, ist unter Politikern der Region schon länger Gesprächsthema. Nun ist dies Tatsache: «Die bisher grösste Schweizer Stadt ohne eigenes Gymnasium, wird ab Sommer auf ‘sein eigenes’ verweisen können.» Dies schreibt die Bildungsgruppe SBW Haus des Lernens AG in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Sie will ab Sommer 2022 ein privates Gymnasium in Rapperswil-Jona betreiben.