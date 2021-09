Glarner Sportbahnen lehnen Zertifikatspflicht auf Pisten ab

Die Entscheidung der Fideriser Heuberge in Graubünden lässt aufhorchen. Als erstes Skigebiet der Schweiz haben sie eine Zertifikatspflicht für ihre gesamte Region während der kommenden Wintersaison angekündigt. Damit möchten sie unter anderem Planungssicherheit schaffen. Auch der Präsident des Verbands Seilbahnen Schweiz, Hans Wicki, kann sich gut vorstellen, dass in der kommenden Skisaison eine Zertifikatspflicht in Skigebieten gelten wird.