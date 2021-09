Energieversorger will das im See schlummernde Potenzial nutzen

Von einem «Generationenprojekt» und einem «Gamechanger» ist auf dem Dach des Hotels «Moxy» im Rapperswiler Zentrum die Rede. Hierher hat die Firma Energie Zürichsee Linth potenzielle Kunden am Freitag eingeladen. Insgesamt viermal präsentiert sie ihr neustes Projekt «Seerose» Interessenten. Mit diesem soll erstmals in der Region in grossem Stil Heizwärme aus Seewasser gewonnen werden.