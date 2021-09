«100% Valposchiavo» erhält Innovationspreis

Über «100% Valposchiavo» Einerseits wurden mit «100% Valposchiavo» und «Fait sü in Valposchiavo» zwei Güteklassen geschaffen, die die Herkunft der regionalen Produkte nachvollziehbar machen. Andererseits haben sich zwölf Gastbetriebe im Tal zusammengeschlossen und gemeinsam die «Charta 100% Valposchiavo» unterzeichnet. Damit verpflichten sie sich, den lokalen Spezialitäten auf ihren Speisekarten einen ganz besonderen Platz einzuräumen. Jeder dieser Betriebe bietet mindestens drei Gerichte an, die ausschliesslich aus Zutaten bestehen, die im Tal angebaut und verarbeitet werden. Zahlreiche Produkte mit dem Gütesiegel können in verschiedenen Läden in- und ausserhalb der Region gekauft werden.