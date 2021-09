Damit eine breite Bevölkerung mehr über Krypto und Co. erfährt

Im Jahr 2018 wurde die erste CfC St. Moritz , eine Investorenkonferenz zum Thema Digital Assets, Kryptowährungen und Blockchain, in St. Moritz durchgeführt. Inzwischen hat sich die mehrtägige, internationale Konferenz mit hochkarätigen Rednern und Rednerinnen in der Branche etabliert. Nun möchten die Organisatoren vom 6. bis 9. Oktober 2021 die ersten «CfC St. Moritz PUBLIC DAYS» lancieren. «Wir glauben, dass die Zeit gekommen ist, in der sich die breite Öffentlichkeit mit dem Thema auseinandersetzen sollte», sagt Nicolo Stöhr, CEO CfC St. Moritz.