Kein Jumbo für das Churer Wiesental

Das Einkaufscenter Wiesental in Chur hat sich erst kürzlich von seinem Steckenpferd getrennt – dem Manor. Der Nachfolger – der Discounter Lidl – wird in den kommenden Wochen seine Türen öffnen, wie Roland Jungo, Leiter des Shopping Center Managements der Maus Frères S.A., welche das Einkaufscenter betreibt, bestätigt. «Decathlon, Lidl und Vögele Shoes werden wie ursprünglich geplant am 30. September öffnen, respektive weiterbetrieben.» Auf dieser Liste fehlt aber ein grosser Player. Geplant wäre nämlich gewesen, dass eine Jumbo-Filliale das Quartett komplettiert.