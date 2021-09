Der märchenhafte Überflug der Hoteliersfamilie Vogel

Den Himbeersirup schenken Nadja und Patric Vogel den Dreikäsehochs genau so charmant aus wie deren Eltern den Champagner. Im «Märchenhotel» ist der Gast König. Seit Kurzem darf sich allerdings auch das Hotelierspaar «von» schreiben. Nadja und Patric Vogel sind zu den Hoteliers des Jahres 2021 gekrönt worden. Die hohe Auszeichnung durften sie im Beisein des «Who is who» der Schweizer Hotelprominenz am Dienstag in der Eventhalle 550 in Zürich-Oerlikon entgegennehmen – eine Auszeichnung, die erst zum sechsten Mal verliehen wurde.