Wegweiser für die Energiewende

Von früh bis spät kreisen die Helikopter am Himmel über dem Tierfehd. Das gute Wetter Anfang September soll ausgenutzt werden, um noch möglichst viel Material vom Tal zur Baustelle am Muttsee zu transportieren. An seiner Staumauer realisieren der Stromkonzern Axpo und die Basler Energieversorgerin IWB seit Mai das höchstgelegene alpine Solarkraftwerk der Schweiz.