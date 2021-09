Lenzerheide Bergbahnen mit leichtem Verlust durch das Coronajahr

Als Tiefpunkt werten die Verantwortlichen der LBB die grossen Unsicherheiten bezüglich der Wintersaison, insbesondere zu Beginn. «Aufgrund der schwachen Gästezahlen über die Feiertage, welche sich 30 Prozent unter den Vorjahreszahlen bewegten, machten wir uns Anfang Januar 2021 grosse Sorgen, wie sich der Winter weiter entwickeln wird», beschreibt Engler die damals angespannte Situation. Das gute Wetter, der viele Naturschnee und die Hohe Anzahl an Schweizer Gästen in der Ferienregion Lenzerheide sorgten am Ende aber für ein solides Saisonfazit. Der Verkehrsertrag im Winter stieg um rund zwei Prozent auf fast 25 Millionen Franken. Mit 1,2 Millionen Ersteintritten verzeichnete das Schneesportgebiet Arosa Lenzerheide ein Plus von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, blieb aber unter dem Spitzenwert der Wintersaison 2018/19 mit 1,3 Millionen Franken.