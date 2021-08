Es geht vorwärts bei den Bündner Bauernbetrieben

Die meisten Projektskizzen betreffen das Hofdüngermanagement, die Kompostierung, die Fütterung und die Energieproduktion. So möchten einzelne Betriebe zum Beispiel den Hofdünger – Mist und Gülle – so weiterverarbeiten, dass er als hochwertiger Kompost möglichst verlustfrei auf die Felder und Wiesen ausgebracht werden kann. Damit würden weniger Gase in die Atmosphäre gelangen und der Kompost würde mehr pflanzenverfügbare Nährstoffe enthalten. Auf anderen Betrieben soll das Futter mit Zusätzen angereichert werden, die den Methanausstoss senken. Auch der Bau von Biogasanlagen sowie ein gezielter Humusaufbau seien als Projektideen genannt worden.