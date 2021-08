Faust im Sack war gestern

Urdemokratische Anliegen wie diese gibt es in jeder Gemeinde. Meist bleiben sie dort stecken, wo sie entstanden sind: in den Stuben, an den Familientischen. Weil man mit solchen Ideen nicht einfach an die Behörden gelangen könne, weil es ja nicht so wichtig sei, weil die Behörden doch genug anderes zu tun hätten. Und überhaupt wisse man ja gar nicht, ob das ein Bedürfnis sei, welches auch andere hätten. Sie kennen diese Argumentationsmuster sicher.