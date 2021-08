Die Schere in der Gastrobranche öffnet sich weiter

Auch das Thema Nachwuchs ist komplex. «Gehen wir davon aus, dass ich einen 16-jährigen Lehrling ausbilden möchte. Dieser darf aber nicht jedes Wochenende arbeiten, solange er minderjährig ist. Ich habe Montag und Dienstag Ruhetag. Geht man nun noch von einem Tag Berufsschule aus, so kann es Wochen geben, an denen die auszubildende Person nur an zwei Tagen arbeiten kann.» Das sei kaum zulässig. Und deswegen einfach die Ruhetage auf das Wochenende zu verlegen, könnte grossen Unmut bei den Gästen auslösen. Trotzdem findet auch Wolf, dass die Arbeitszeiten attraktiver werden müssen. Das sei aber oftmals nicht so einfach. Zumindest nicht bei den Kleinbetrieben, und diese seien in Graubünden die grosse Mehrheit.