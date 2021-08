Ein «Schreckensjahr» mit Auswirkungen

Schnee gab es in der zurückliegenden Wintersaison genug. So weit das Positive. Zum «Annus Horibilis», also «Schreckensjahr», habe sich das Geschäftsjahr 2020/21 entwickelt, hält die Davos Klosters Bergbahnen AG (DKB) in ihrem druckfrischen Geschäftsbericht fest. Immerhin kam es nicht dazu, dass sich die gröbsten Befürchtungen des DKB-Verwaltungsrats bewahrheiteten. Dieser war in seinem Ausblick für 2020/21 von Umsatzeinbussen zwischen 15 bis 30 Prozent ausgegangen.