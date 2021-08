Graubünden führt digitale Bussen ein

Die meisten Smartphones verfügen über einen in der Kamera integrierten QR-Code-Scanner. Für gewisse Smartphone-Modelle ist zum Scannen des Codes eine eigene App erforderlich. Das Online-Bussenportal kann auch auf dem Computer unter bussen.chur.ch (Stadtpolizei) oder auf bussen.gr.ch (Kantonspolizei) aufgerufen werden. Auf dem Online-Portal können alle Details der Busse abgefragt werden. Gebüsste Personen können die Bussen via Mastercard, Visa oder Twint bezahlen. Wer nicht auf diese Weise zahlen kann oder will, kann einen Einzahlungsschein anfordern und erhält diesen nach Hause geschickt. Auf den Busszetteln der Stadtpolizei ist eine entsprechende Telefonnummer aufgedruckt. Wer nicht innert 30 Tagen bezahlt, erhält eine Übertretungsanzeige mit Einzahlungsschein per Post zugestellt. Damit kann auf gewohntem Weg bezahlt werden und es fallen keine zusätzlichen Kosten an. Letztere Möglichkeiten beziehen sich vor allem auf Personen, die kein Smartphone besitzen.