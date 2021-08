Fachperson Gesundheit ist die beliebteste Ausbildung

Am 28. November kommt in der Schweiz die Initiative «Für eine starke Pflege» vors Volk. Unter anderem wird gefordert, dass die Aus- und Weiterbildung in der Pflege finanziell unterstützt und der Ausbildungslohn erhöht wird. Ein Ja könne entscheidende Weichen für die Zukunft der Fachpersonen Gesundheit stellen, so Rutishauser. (kea)