Das Team des Glarner Wirtschaftsarchivs erhält Verstärkung

Madlaina Brugger wohnt in Niederurnen. Sie hatte die Maturität an der Kantonsschule Glarus erworben. Danach studierte sie Geschichte, Spanische Sprache und Literatur an der Universität Zürich. Das Studium schloss sie mit einem Doktorat ab. Sie freue sich darauf, die Glarner Bevölkerung mit den Leistungen ihrer Vorfahren vertraut zu machen, schreibt das Glarner Wirtschaftsarchiv weiter.