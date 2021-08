Am Anfang war der Jahrhundertsturm

Seit Kurzem gibt es eine neue Möglichkeit für Gäste, in Rapperswil-Jona abzusteigen. 90 Zimmer bietet das Hotel «Moxy» an der Neuen Jonastrasse. Damit ist das knappe Angebot an Hotelbetten in der Stadt auf einen Schlag um fast 50 Prozent erhöht worden.

Was die wenigsten wissen: Das neue Hotel hat eine fast 30-jährige Geschichte. Und kam nur aufgrund von zwei Widrigkeiten zustande: einer Einsprache und dem Jahrhundertsturm Lothar. Doch von vorne.