Beliebte Flucht ins Hallenbad

Der stellvertretende Badleiter stellt aber auch fest, dass die Menschen bezüglich dem Einhalten der Coronamassnahmen teils nachlässiger geworden sind. «Ja, das kann man schon so sagen. Das Verhalten ist nicht mehr so, wie es im März 2020 war, als man nicht wusste, was auf einen zukommt.» Zu beobachten sei diese Entwicklung aber nicht nur im Hallenbad. Auch in anderen Bereichen der Sportanlagen wie etwa in der Eishalle hielten die Besuchenden die Massnahmen nicht mehr so gewissenhaft ein.