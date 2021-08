Bier-Spendenaktion war ein grosser Erfolg

Die Lieblingsbeiz mit dem Kauf eines Harass Bier unterstützen. Das ist die Idee hinter «Biär für ds Glarnerland». Mitinitiant Remo Goethe ist sehr zufrieden mit der Spendenaktion: «Wir sind megaglücklich. Niemals hätten wir damit gerechnet, dass wir so viele Harasse Bier verkaufen könnten. Gerechnet haben wir mit etwa 500. Tatsächlich sind es 2178 Harasse Bier geworden», so Goethe. Etwas mehr als 7000 Liter seien das. Pro Harass ging die Hälfte der 30 Franken an das Gastgewerbe. Insgesamt sind so 40 000 Franken zusammengekommen. Die Aktion dauerte ein halbes Jahr.