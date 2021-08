Das Hypothekengeschäft boomt

Über eine Milliarde Franken ist das Hypothekargeschäft der Graubündner Kantonalbank (GKB) seit Anfang der Coronakrise gewachsen. Hatte die Bank Ende 2019 noch 17,38 Milliarden Franken an Hypothekarforderungen in den Büchern stehen, sind es per Ende Juni dieses Jahres 18,4 Milliarden. Dieses Wachstum von 5,9 Prozent führt Diego Senti, Leiter der GKB Region Landquart, auf die erhöhte Nachfrage nach Immobilien und entsprechenden Finanzierungslösungen, sprich Hypotheken, zurück. Die erhöhte Nachfrage führe wiederum zu Preiserhöhungen – und damit auch zu höheren Hypotheken.