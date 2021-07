Serletta Süd kann gebaut werden

Auch die Pläne für ein Gesundheitshotel seien noch nicht vom Tisch. So habe die Klinik Gut das Projekt von Beginn an unterstützt. Zwar werde die neue Klinik Gut nun im Heilbadareal in St. Moritz-Bad gebaut, eine Zusammenarbeit mit einem Gesundheitshotel sei aber immer noch möglich. (so)