«Natürlich macht es mich stolz»

Dieses Wochenende startet die Saison in der zweithöchsten Fussballliga. Sie trägt neu den Namen «Dieci Challenge League». Das in Rapperswil-Jona beheimatete Gastro-Imperium Dieci, die grösste Pizza-Lieferdienst-Kette der Schweiz, ist neuer Hauptsponsor der Liga. Das Dieci-Logo ist neu auch auf den Trikots aller Challenge-League-Spieler zu sehen und hat einen prominenten Auftritt auf der Bandenwerbung in allen zehn Stadien der Challenge League. Dieci-Gründer und Verwaltungsratspräsident Rocco Delli Colli erklärt im Interview, wie es zum Deal kam.