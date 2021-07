Ein Wasserkraftwerk der Superlative

Die Wehrbaustelle Ovella bei Martina ist ein gigantisches Bauwerk. Eingebettet in eine Schlucht, direkt unter einer 600 Meter hohen Felswand sind die Bauarbeiter Tag und Nacht damit beschäftigt, im Schichtbetrieb diesen wichtigen Baustein des Gemeinschaftskraftwerks Inn (GKI) zu bauen. Lediglich am Sonntag wird eine Pause eingelegt. Schliesslich soll die Wehranlage bis 2022 betriebsbereit sein. Mit dem GKI entsteht am Oberen Inn im schweizerisch-österreichischen Grenzgebiet das grösste seit vielen Jahren im Alpenraum neu gebaute Laufwasserkraftwerk.