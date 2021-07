Von Chur bis Arosa auf einem Wanderweg

Der Dörferweg verbindet die Dörfer von Arosa bis Chur auf beiden Talseiten. In Arosa beginnt der Dörferweg auf einer Höhe von 1743 m und führt über Litzirüti und Langwies nach Peist. Dort gabelt sich der Weg. Auf der rechten Talseite erreicht er über Fatschél, St. Peter/Pagig, Castiel, Calfreisen und Maladers das Obertor in Chur. Der Dörferweg auf der linken Talseite führt von Peist hinunter zum direkt an der Plessur gelegenen Dorf Molinis und folgt nun dem Jakobsweg Graubünden hinauf nach Tschiertschen und weiter über das Walserdorf Praden und Passugg ebenfalls zum Obertor in Chur. Eine Verbindung zwischen den Wegen der beiden Talseiten besteht über Lüen, wo auch die Rhätische Bahn anhält. Der Dörferweg Schanfigg kann als Rundweg in mehreren Tagesetappen mit Übernachtung begangen werden oder auch in Abschnitten als Tagesausflug. (dje)