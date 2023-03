Spital- und Heimverband zeigt Zahlen und Fakten zur Wertschöpfung auf 

Am 16. Juni 1923 wurde der Bündner Spital- und Heimverband (BSH) gegründet. «Dies vor allem mit dem Ziel, Gelder vom Kanton zu erhalten», erklärte die heutige BSH-Präsidentin Claudia Kleis am Montag vor den Medien in Chur. Heute gehören dem Verband 97 Mitgliederorganisationen im Gesundheits- und Sozialbereich an. Mit rund 11`700 Beschäftigten zählen die BSH-Institutionen zu den grössten Arbeitgebern im Kanton. Die Anzahl Mitarbeitende entspricht neun Prozent aller Beschäftigten in Graubünden.