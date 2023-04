Schneeflocken sind an der Näfelser Fahrt nicht ausgeschlossen

von Felix Blumer*

Am 9. April 1388 zogen 6000 habsburgische Krieger Richtung Glarnerland. An der Bergflanke des Rautibergs bei Näfels wurden sie von rund 600 Glarnern und Eidgenossen sowie von Petrus mit dickem Schneegestöber gestoppt und in die Flucht geschlagen. Seither wird in der Regel am ersten Donnerstag im April der Schlacht gedacht, es sei denn, der Feiertag würde, wie in diesem Jahr, auf den Gründonnerstag fallen.

Daher wird in diesem Jahr erst am zweiten Donnerstag im April gefeiert. Wie in den Vorjahren sorgt Petrus für authentische Schlachtstimmung im Tal. Ganztags halten sich dicke Wolken, und besonders am Vormittag geht kräftiger Regen nieder.

Am Mittwochnachmittag wird es nass

Am Mittwochvormittag gibt es noch kurze sonnige Abschnitte, und es ist leicht föhnig. Mit maximal 16 Grad ist es auch noch frühlingshaft mild.

Im Laufe des Nachmittages erreicht uns aus Nordwesten aber eine Kaltfront. Sie bringt Regen und kräftige Böen, sogar Blitz und Donner sind nicht ausgeschlossen. Der Apéro der General Bachmann-Gesellschaft im Freulerpalast muss entsprechend im Inneren abgehalten werden.

Spannt den Schirm auf

In der Nacht und auch am Donnerstagvormittag regnet es noch teilweise kräftig. Auch am Donnerstagmorgen um 7.15 Uhr, wenn sich der Zug beim Zeughaus Glarus in Bewegung setzt, fällt immer noch Regen. Bei diesem garstigen Wetter fährt die Glarner Regierung bestimmt in geschlossenen Kutschen im Schneisingen vor. Bei 4 Grad ist für das wartende Publikum Frösteln unter dem Regenschutz angesagt.

Der grosse Schirm wird aufgespannt sein, wenn Landesstatthalter Kaspar Becker die traditionelle Fahrtsrede hält. Nach dem Regen der Nacht ist gutes Schuhwerk auf dem weiteren Weg bestimmt von Vorteil.

Fahrtsplatz ja oder nein?

Man erinnert sich nur ungern: 2019 wurde am Fahrtsplatz kein Halt gemacht. Das Wetter war grottenschlecht, und es fiel Schnee. Damals wurde der Fahrtbrief erst in der Pfarrkirche in Näfels verlesen. Im Laufe des Vormittages sind auch in diesem Jahr einzelne Flocken in Näfels nicht ausgeschlossen, speziell bei kräftigen Schauern. Generell liegt die Schneefallgrenze im Kanton Glarus zwischen 600 und 900 Metern.

Gegen Mittag wird der Regen schwächer, und trockene Pausen sind nicht ausgeschlossen, trotzdem dürften sich die meisten nach dem Abstecher zum Denkmal auf die warme Kirche in Näfels freuen. Der Chef Operationen der Armee, Korpskommandant Laurent Michaud, wird sich kaum etwas anmerken lassen, unser Landammann Benjamim Mühlemann wohl auch nicht.

Regenfeste Kleider finden wohl reissenden Absatz

Am Nachmittag findet in den Gassen von Näfels der traditionelle Jahrmarkt statt. Es sind zwar kurze Aufhellungen möglich, dazwischen kann aber auch nochmals der eine oder andere Regenguss niedergehen. Mit Temperaturen bis maximal 8 Grad bleibt es auch am Nachmittag frisch. Wollpullover sind an diesem Nachmittag sicher sehr beliebte Artikel.

*Der Glarner Felix Blumer ist Meteorologe bei Schweizer Radio und Fernsehen