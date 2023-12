Schneeflocken: Frau Holles Gespür für Hexagone

Die Formenvielfalt von Schneekristallen ist schier unendlich. Eines haben alle gemeinsam. Sie sind immer sechseckig – also hexagonal. Da hört es mit den Gemeinsamkeiten aber schon auf. Denn, jeder Schneekristall ist in seiner Form einzigartig. So schreibt das Wetterportal «meteonews.ch» in einem Beitrag vom 24. November, es sei praktisch ausgeschlossen, dass jemals zwei identische Schneekristalle gefallen sind. Seit immer. Also seitdem es Schneefall gibt.