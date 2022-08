Nach Traumstart lässt Petrus nach

von Felix Blumer

Der Donnerstag wird am Sound of Glarus zur ganz heissen Sache. Bei 28 Grad geht es um 18.30 Uhr mit der Gruppe Tim Freitag auf der GLKB-Bühne los (siehe Programm unten). Am Abend glüht der Kies auf dem Landsgemeindeplatz, wenn Marius Bear, Schweizer Teilnehmer am Eurovision Song Contest, die Zuhörerinnen und Zuhörer verzückt.